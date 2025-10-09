Haberler

Bafra'da Görme Engellilere Yönelik 'Akıl ve Zeka Oyunları' Kursu Açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Görme Engelliler Derneği ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan 'Akıl ve Zeka Oyunları' kursu, 12 kursiyere zihinsel gelişim sağlamak amacıyla haftada 6 gün devam ediyor. Kurs, 13 Kasım'da sona erecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Görme Engelliler Derneği ile Bafra Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Akıl ve Zeka Oyunları" kursu açıldı.

Dernek binasında devam eden kursa 12 kursiyer katılıyor. Eğitmen Gamze Ateş tarafından haftada 6 gün, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında verilen eğitim, kursiyerlerin zihinsel gelişimini hedefliyor.

Kurs, özellikle sıralı ve analitik düşünme, planlı hareket etme, problem çözme, kısa-uzun süreli bellek ve sosyal duygusal zeka gibi becerilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Kurs programı 13 Kasım'da sona erecek.

Dernek Başkanı Ömer Ergül, yaptığı açıklamada eğitimin önemine vurgu yaparak, "Bizler 'Eğitim her engeli aşar' diyerek bu yola çıktık. Yıllardır açtığımız kurslardan tam not aldık ve eğitim ağırlıklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ergül, başta Halk Eğitim Merkezi olmak üzere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Eğitmen Gamze Ateş ise kursun, kursiyerlerin stratejik düşünme ve empati duygusu gibi pek çok alanda gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
