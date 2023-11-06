Bafra'da girişimci tekstil firmaları dernek kurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde girişimci tekstil firmaları güç birliği yaparak dernek kurdu.

Bafra'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren girişimci firmalar, markalaşma, ihracat, inovasyon başta olmak üzere çeşitli alanlarda atılım sağlamak üzere Tekstil İş İnsanları Markalaşma ve İnovasyon Derneğini kurdu.

Dernek oluşumu çoğunluğu kadın girişimcilerden oluştu.

Dernek kurulması için kümelenme süreci ile başlangıç yaptıklarını dile getiren firma sahibi Fikriye Teber, "Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde süreci ciddi manada desteklemek için dernekleşmeye karar verdik. Türkiye artık tekstilde gerçekten bir dünya markası. Bizler bu sürece girerken bir çoğumuz devletin KOSGEB kurumu vasıtası ile sürece başladık" dedi.

Fikriye Teber, "Hayallerimiz var. Dünya hızla değişiyor. Markalaşma, inovasyon ve ihracat süreklilik istiyor. İlçede üretim ve fason çalışmalar yapıyoruz. Büyük şehirlerden hızla Anadolu'ya kayan bir üretim süreci var. Yaptığımız çalışmalar ile üretimde marka şehir olmak için çalışmalar yapacağız. Firmalarımızın çoğunun hedefleri var. Konuştuk ve dinledik. Birçoğu marka tescilini yapmış, sosyal medya hesapları üzerinden kendi markaları ile satış yapmaya başlamışlar. Bu satışlardan sonra özgüven oluşmuş. Şimdi süreci karşılıklı pazar arayışı ile devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.