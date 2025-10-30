Haberler

Bafra'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: 30 Milyon TL Zarar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 milyon TL zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı. Geceyi alevlerin sardığı tesiste zararın yaklaşık 30 milyon TL olduğu belirtildi.

Samsun'un Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan geri dönüşüm tesisinde dün saat 23.00 sıralarından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin diğer bölümlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA'ların da müdahale ettiği yangın sırasında jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın 3.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 30 milyon TL hasar oluştuğu belirtildi.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, aynı geri dönüşüm tesisinde 4 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bafra Grup Amiri Yaşar Taşçı, olay yerine kısa sürede ulaştıklarını belirterek, "Yangın ihbarının ardından ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etti. Toplam 12 araç ve 40 personelle müdahale gerçekleştirdik. Yangın, tesisin plastik ve atık depolama alanında yoğunlaştığı için hızla büyüdü ve geniş alana yayıldı. Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için yoğun bir çalışma yürüttük. Herhangibir can kaybının yaşanmaması sevindirici. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin inceleme süreci sürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.