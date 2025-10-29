Haberler

Bafra'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer bölümlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

