Bafra'da Gençlik Haftası yürüyüşü düzenlendi

Bafra ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında kutlamalar yürüyüşle devam etti.

Bafra ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında kutlamalar yürüyüşle devam etti.

Bafra Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 15 - 21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüş Gençlik Merkezi önünden başladı.

Yürüyüşe katılan sporcular, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını taşıyarak, Atatürk Bulvarı'nı takip edip 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Gençlik Haftası yürüyüşüne, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, sporcu antrenörleri ile veliler katıldı.