Bafra'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Bafra'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumuyla başladı. Tören, İstiklal Marşı ile başlayarak, gençlerin enerjisini ve potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen etkinliklerle devam edecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumuyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, "Bugün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin haftasını büyük bir coşkuyla başlatıyoruz. Bu hafta boyunca düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle gençlerimizin enerjisini ve potansiyelini ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, öğrenci ve genç gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Çin, 5 Latin Amerikalı ülkeye vize muafiyeti getirdi

Çin'den ABD'nin yakın komşuları için kritik hamle
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.