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Bafra'da Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Bafra'da Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, gençlere yönelik bağımlılık semineri düzenlendi. Eğitimde 12-15 yaş aralığındaki gençlere bağımlılıkla mücadele hakkında bilgiler aktarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gençlere yönelik bağımlılık seminer gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezi atölyelerinde eğitim gören gençlere, Mevlidi Nebi Haftası kapsamında İlçe Müftülüğü koordinasyonunda bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Gençlik Merkezi toplantı salonundaki eğitimde 12-15 yaş aralığındaki gençlere Bafra Müftülüğü Yeşilay Koordinatörlüğü tarafından bilgi aktarıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Gençler için elimizden geleni değil, ne gerekiyorsa onu yapmayıa çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

samsun Güncel Eğitim Yaşam Bafra

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