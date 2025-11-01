Haberler

Bafra'da Gençler ve Huzurevi Sakinleri 'Aile Yılı' Etkinliğinde Buluştu

Bafra'da Gençler ve Huzurevi Sakinleri 'Aile Yılı' Etkinliğinde Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, 75. Yıl Huzurevi sakinleri ve gençler, Gençlik Merkezi'nin düzenlediği 'Aile Yılı' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 75. Yıl Huzurevi sakinleri ile gençler, Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Aile Yılı" etkinliğinde bir araya geldi.

Bafra Gençlik Merkezi Müzik Atölyesi öğrencileri, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Dinleti, Mehmet Akif Ersoy'un "Ye's" ve Halit Fahri Ozansoy'un "Vatan Destanı" şiirlerinin okunmasıyla başladı.

Ardından müzik atölyesi öğrencileri ve eğitmenler İsmet Özkan ile Samet Türe'nin hazırladığı repertuvar sunuldu.

Dinletide, "Çanakkale İçinde," "Halil İbrahim," "Yıldızların Altında," "Hatırlat Sevgili," "Saydım Kaç Gün Oldu" ve "Fikrimin İnce Gülü" gibi eserler seslendirildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, şiir ve müziğin birleştirici ve huzur verici ortamında Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 75. Yıl Huzurevi'nden gelen büyüklerle ve gençleri buluşturduklarını belirterek, emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı

Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.