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Bafra'da Gece Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi

Bafra'da Gece Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde polis, işlek cadde ve sokaklarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bir yoklama kaçağı yakalanırken, alkollü araç kullanmaktan bir sürücüye büyük ceza uygulandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından gece asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, işlek cadde ve sokaklarda gece asayiş ve trafik uygulama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, asayiş yönünden 161 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusuna bakıldı, yapılan sorguda bir yoklama kaçağı yakalanıp, 7 açık iş yeri kontrol edildi.

Trafik yönünden yapılan kontrollerde, alkollü araç kullanan bir sürücüye 6 bin 439 idari para cezası verilerek ehliyetine 6 ay el konuldu. Bir araç sürücüsüne ise yüksek sesle müzik yaptığı gerekçesiyle 690 lira idari para cezası kesildi.

Uygulamaların yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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