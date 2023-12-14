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Bafra'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlenecek

14 Aralık 2023 09:14 Güncelleme: 09:16 Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirilecek. Bafra İHH'nın öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, 15 Aralık Cuma günü saat 16.30'da başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı Belediye önünde sona erecek. Yürüyüş, 'Sıra sende Bafra, Bafra'dan şanlı direnişe bin selam. Vicdanın seni çağırıyor, Filistin'e özgürlük için yürüyoruz.' sloganıyla düzenlenecek.