Bafra'da Fırın Denetimi Yapıldı
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Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda yapılan denetimlerde sağlık ve hijyen açısından herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirledi.
Bafra ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın denetimi yaptı.
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki fırınlarda yapılan denetimlerde, ekmeğin gramajı, fiyat tarifesi, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin sağlığa uygunluğu hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetimlerde fırınlarda sağlık ve hijyen açısından herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı, her işletmenin kurallar çerçevesinde hareket ettiğinin belirlendiği bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel