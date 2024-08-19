Bafra'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.B'yi (38) Emirefendi Mahallesi'ndeki saklandığı adreste gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.