Bafra'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası alan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi (44) saklandığı yerde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.