Bafra'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında ceza kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç'yi (35) ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezaevine gönderildi.