Bafra'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'yi. (36) Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
???????