Bafra'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'nin (33) Koruluk Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'nin (33) Koruluk Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Yapılan operasyonla firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.