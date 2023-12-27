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Bafra'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'nin (33) Koruluk Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'nin (33) Koruluk Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Yapılan operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Yargı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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