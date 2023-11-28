Bafra'da firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, adli makamlara teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Kamu hizmetine tahsis edilen eşyadan hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan M.B'yi (39) Altınkaya Mahallesi'nde yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel