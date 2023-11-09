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Bafra'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

??????? Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, 4 ayrı suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan O.H, Emirefendi Mahallesi'nde yakalandı.

O.H, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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