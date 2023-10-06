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Bafra'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde silahla tehdit suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde silahla tehdit suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmada, silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.B. ilçe merkezinde yakalandı.

K.B. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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