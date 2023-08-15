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Bafra'da Fındık Bahçesinde Ölü Bulunan Kişi

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Bafra ilçesinde dört çocuk babası Hasan Bayraklı, fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunan Bayraklı'nın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Bafra ilçesinde bir kişi yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kapıkaya Mahallesi'nde ikamet eden dört çocuk babası Hasan Bayraklı (60), kestiği odunları toplamak için fındık bahçesine gitti.

Eve dönmemesi üzerine bahçeye giden yakınları Bayraklı'yı yerde haraketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede Bayraklı'nın öldüğü belirlendi.

Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsi için Samsun'a gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Kapıkaya Otopsi Bafra Güncel Haberler

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