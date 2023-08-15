Bafra'da Fındık Bahçesinde Ölü Bulunan Kişi

Bafra ilçesinde dört çocuk babası Hasan Bayraklı, fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunan Bayraklı'nın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.