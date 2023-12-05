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Bafra'da Filistin için hayır çarşısı açıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, Filistin'e destek kampanyası kapsamında hayır çarşısı düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Filistin'e destek kampanyası kapsamında hayır çarşısı düzenlendi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde açılan çarşı, 10 Aralık'a kadar açık kalacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinli kardeşlerine uyguladığı zulme sessiz kalamayacaklarını dile getirerek, "Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Filistin İçin Hayır Çarşısı kermesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün birlik ve beraberliğimizle gösterdiğimiz yardımlaşma ve dayanışmanın Gazze halkına güç olmasını niyaz ediyor, Rabbim'den şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Kermese Bafra Memur-Sen ve Bafra İHH öncülüğünde kurulan Bafra Filistin'e Destek Platformu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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