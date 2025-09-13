Bafra'da Filistin'e Destek İçin Sabah Namazı Buluşması

Samsun'da Bafra Sivil Toplum Platformu tarafından Filistin'e destek amacıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Bafra Büyük Cami'deki etkinlikte Filistin ve Gazze için dua edildi.

Platform sözcüsü Yaşar Şenel, platformun ilk olarak "Filistin'e Destek Platformu" adıyla kurulduğunu, son bir yıldır da Bafra Sivil Toplum Platformu olarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Şenel, "Bu buluşma kuruluş amacımıza olan bağlılığımızı bir kez daha gösterdi. Mazlum Filistin halkı için tek yumruk olduk ve bu zulüm bitene kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.