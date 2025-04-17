Bafra'da Faciaya Neden Olan Oğul ve Kız Arkadaşı Yakalandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde annesi Servet S.'yi (90) dövüp, bileziklerini ve parasını çalan B.S. (43) ile kız arkadaşı S.Ç. (31) yakalandı.

Olay, 14 Nisan'da akşam saatlerinde Gazibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Servet S., evinin camını kırarak içeri giren oğlu B.S. ile kız arkadaşı S.Ç. tarafından dövüldü. Şüpheliler, 4 bilezik ile 52 bin TL'yi alıp kaçarken, Servet S. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 4 bilezik sahibine teslim edilirken, şüphelilerin 52 bin TL'yi harcadıkları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.