Bafra'da Ev Yangını: Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tabakhane Mahallesi Emirefendi Caddesi'nde Nazan U'ya ait olduğu öğrenilen tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangında evde hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.