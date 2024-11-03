Bafra'da Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Esençay Mahallesi'nde 3 kişinin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, evde oğlu ve geliniyle yaşayan, yatalak hasta Hüseyin Bircan (80) yaşamını yitirdi.

Cenaze, ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi.

Yangının sobadan ya da elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerine durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.