Üye Girişi
Haberler

Bafra'da eski belediye binasının yeri otopark ve yeşil alan olacak

Güncelleme:
Abone Ol

Bafra ilçesinde yıkılan eski belediye binasının yerine otopark ve yeşil alan yapılacak. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni binaya taşınmanın ardından eski binanın yıkıldığını ve çevresinin düzenleneceğini belirtti. Bafra'nın trafik sorununun azalacağına dikkat çekti.

Bafra ilçesinde yıkılan eski belediye binasının yeri otopark ve yeşil alan olarak düzenlenecek.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, Bafra Hükümet Konağı'nın yeni yerine taşınmasıyla beraber, diğer kurumların da yeni binasına taşındığın belirtti.

Bafra Belediyesinin de mevcut eski hükümet binasına tadilat yapılarak taşındığını anlatan Kılıç, "Eski Belediye binamızı yıkıyoruz, oraya tekrardan bir bina yapmayacağız. Belediye binasını, yanında bulunan oteli ve hamamı da yıkıyoruz. Eski belediye binasının çevresini açacağız, burada şu anda aktif olan Belediye Kültür Merkezi'ne dokunmuyoruz. İlerleyen günlerde yeni bir kültür merkezi yapılması halinde kültür merkezi de yıkılacak. İlk etapta burayı düzenleyip, üstünde 40 aracın park edilebileceği bir otopark, ortasında yeşil alan ve dinleme yeri olarak tasarladık." dedi.

Eski binanın yıkımının devam ettiğini söyleyen Kılıç, "Binanın yıkımı devam ediyor, ayın sonunda binanın yıkımı tamamen gerçekleşmiş olacak. Yıkım bittikten sonra burada çevre düzenlemesi, otopark düzenlemesi, yeşil alan düzenlemesi yapıp, Bafra'nın hizmetine sunacağız. Resmi kurumların dışarıya çıkması, şehrin dışına taşınması Bafra trafiği için önemli, bunu gerçekleştirdik, Bafra biraz daha trafik yönünden rahat edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Hamit Kılıç Hükümet Bafra Yerel Haberler Belediye Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi, yerel seçimde ittifak olacak mı? 17 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title