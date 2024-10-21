Bafra'da Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde şüpheli üzerinde 22 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığına karşı gerçekleştirdikleri operasyonda, şüpheli B.Ş.'nin (34) üzerinde yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 22 adet elektronik sigarayı ele geçirdi.

Bafra'da yapılan operasyonda, B.Ş. (34) adlı şahıs üzerinden kaçak olduğu değerlendirilen elektronik sigaralara el konuldu.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.