Bafra'da Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli B.Ş.'nin üzerinde 22 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde şüpheli üzerinde 22 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığına karşı gerçekleştirdikleri operasyonda, şüpheli B.Ş.'nin (34) üzerinde yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 22 adet elektronik sigarayı ele geçirdi.
Bafra'da yapılan operasyonda, B.Ş. (34) adlı şahıs üzerinden kaçak olduğu değerlendirilen elektronik sigaralara el konuldu.
Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
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