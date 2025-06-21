Bafra'da Elektrikli Bisikletle İş Yerine Giriş Yapan Kadın Panik Yarattı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın sürücü, elektrikli bisikletle bir kasap dükkanına kapıdan girerek tezgaha çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan olmadı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir sürücünün elektrikli bisikletle bir iş yerine kapıdan girip tezgaha çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Adı öğrenilemeyen kadın sürücü, kullandığı elektrikli bisikletle Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak'ta kaldırımı geçerek Selman Gökmen'e ait kasap dükkanına kapısından girerek tezgaha çarptı.

Bisikletten inen kadın sürücü, iş yerinde bulunanların yardımıyla elektrikli bisikletini dışarıya çıkarttı.

Sürücü, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kadın sürücü ile iş yeri sahibinin panik yaşadığı olayda yaralanan olmadı.

Kadın sürücünün elektrikli bisikletiyle iş yerine girmesi ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İş yeri sahibi Selman Gökmen, AA muhabirine, olay sırasında kasada oturduğunu belirterek, "Bayan bir anda geldi, hızlı şekilde içeriye girdi. Kadın da anlamadı, bir anda kasanın köşesine vurdu. Geri vitese takacağına ileriye vitesi atmış. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Kadın çok korktu, biz de bir şey demedik. Olay bu şekilde kapandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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