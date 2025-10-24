Bafra'da Elektrikli Bisiklete Otomobil Çarptı: İki Çocuk Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 14 ve 13 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Mustafa Hanefi Ş. (29) yönetimindeki 06 AJ 9607 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Birkan C'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Ashaf E. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ashaf E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel