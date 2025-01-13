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Bafra'da Ehliyetsiz Sürücünün Kaza Geçirmesi

Bafra'da Ehliyetsiz Sürücünün Kaza Geçirmesi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil duvara çarparak kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü E.N'nin (23) kullandığı 55 VG 042 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Sarıköy Yolu'nda direksiyon hakimiyeti kaybederek bir evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulans ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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