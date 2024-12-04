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Bafra'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "özel çocuklara" yönelik etkinlik yapıldı

Bafra'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel gereksinimli öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel gereksinimli öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler, Bafra Gençlik Merkezi'nde güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Özel gereksinimli öğrenciler yüz boyama, ebru çalışması, parkur oyunları ile bağlama eşliğinde oyunlar oynadı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sevgi varsa engel olmadığına işaret ederek, "Engel, zihinlerdedir. Her birey bir engelli adayıdır. Önemli olan farklılıklarımızla bir ve beraber olmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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