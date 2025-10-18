Bafra'da Düğününde Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde tabanca ile havaya ateş açtığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe merkezinde bir düğünde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, M.M.Ş'nin (32) üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirdi.

Şüpheli hakkında "ruhsatsız silah bulundurma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatan polis, düğün sabine de idari işlem uyguladı.