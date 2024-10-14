Bafra'da Düğün Operasyonunda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından düğüne yapılan operasyonda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak ve mermi ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir düğünde silah atılacağı bilgisi gelmesi üzerine, operasyon başlattı.

Ekipler, Meşelitürkmenler Mahallesi'nde düğünde yapılan aramalarda, 8 adet tabanca, 2 adet bıçak ve 40'a yakın tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.