Bafra'da Düğün Operasyonunda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, bir düğünde silah atılacağı bilgisi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve 40'a yakın fişek ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından düğüne yapılan operasyonda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak ve mermi ele geçirildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir düğünde silah atılacağı bilgisi gelmesi üzerine, operasyon başlattı.
Ekipler, Meşelitürkmenler Mahallesi'nde düğünde yapılan aramalarda, 8 adet tabanca, 2 adet bıçak ve 40'a yakın tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.