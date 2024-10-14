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Bafra'da Düğün Operasyonunda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi

Bafra'da Düğün Operasyonunda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, bir düğünde silah atılacağı bilgisi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve 40'a yakın fişek ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından düğüne yapılan operasyonda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak ve mermi ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir düğünde silah atılacağı bilgisi gelmesi üzerine, operasyon başlattı.

Ekipler, Meşelitürkmenler Mahallesi'nde düğünde yapılan aramalarda, 8 adet tabanca, 2 adet bıçak ve 40'a yakın tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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