Bafra'da Depoda Elektrik Panosundan Yangın Çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir depoda çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın, elektrik panosundaki arıza nedeniyle başladı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Huzurlu Sokak'ta M.K'ye ait depoda elektrik panosu kaynaklı yangın çıktı.
Depo görevlisi A.T, dumanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel