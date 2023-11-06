Bafra'da dart yarışması düzenlendi

Samsun'da Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Bafra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğünce dart branşı tanıtımı ve dart yarışması düzenlendi.

Samsun'da Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Bafra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğünce dart branşı tanıtımı ve dart yarışması düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi'nde düzenlenen dart yarışmasına 50 sporcu katıldı.

Yarışmada kızlar kategorisinde Özge Avcı, erkeklerde ise Suat Kırıkçı birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalya, kupa, başarı ve katılım belgeleri verilirken tüm katılımcılara federasyon tarafından gönderilen satranç takımı ve tişört hediye edildi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, dereceye giren sporcuları tebrik ederken, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Dart yarışmasına Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Bowling Akademi Genel Müdürü Güngör Doğanay, Ulusal Dart Hakemi Nuri Tepe, TBBDF Samsun İl Temsilcisi Taha Akyıldız ve Samsun Dart Hakemleri de katıldı.