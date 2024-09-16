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Bafra'da Çocuk Şenliği Coşkusu

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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği, çocuklara yönelik etkinliklerle dolu bir gün sunarak ailelere mutluluk verdi. Şenlikte çeşitli atölyeler, şişme oyun grupları ve palyaço gösterileri düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Çocuk Şenliği düzenlendi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şenliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın katılımıyla düzenlenen şenlikte çocuklara yönelik atölyeler yapıldı, şişme oyun grupları kuruldu, palyaço gösterileri sunuldu, geleneksel oyunlar oynandı. Etkinlikte patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramlarda bulunuldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Programda gözümüzün nuru çocuklarımızın heyecanına ve sevincine anne, babalarıyla beraber ortak olduk. Çocuklarımızın okula dönüş hediyesi olarak hayata geçirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri ile hoşça vakit geçirmesine vesile olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere Bafra'mızın tamamına hitap eden projeler ve kültürel etkinlikleri hayata geçirmeye işbirliği içerisinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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