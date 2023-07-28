Bafra'da Çocuğa Cinsel İstismar Zanlısı Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan aranan zanlı, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, çocuğa cinsel istismar suçundan dün gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı B.G, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün akşam, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sinop'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli B.G'nin (19) şehirlerarası otobüs firmasında çalıştığı bilgisine ulaşmış, ilçe terminaline giriş yapan otobüsteki zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel