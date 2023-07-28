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Bafra'da çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sinop'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli B.G'nin (19), şehirlerarası otobüs firmasında çalıştığı bilgisine ulaştı. İlçe terminaline giriş yapan otobüsteki zanlı gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolleri yapılan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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