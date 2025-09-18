Bafra'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde Asar Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 150 dekar alan zarar gördü.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Asar Mahallesi'nde çalılık arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ve köylülerin de desteğiyle yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında 150 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel