Haberler

Bafra'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Asar Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 150 dekar alan zarar gördü.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Asar Mahallesi'nde çalılık arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve köylülerin de desteğiyle yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 150 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.