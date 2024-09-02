Bafra'da çıkan kavgada ev hapsi kararı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece ev hapsi aldı.

Dededağı Mahallesi'nde K.B, (26) husumetli oldukları iddia edilen B.K'yi (50) bıçakla omzundan yaraladı.

B.K'nin oğlu A.K de (24) babasını bıçakla yaralayan K.B'yi silahla ateş ederek bacağından ve kalçasından vurdu.

K.B, özel bir araçla babası tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.B, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Omzundan bıçaklanan B.K. ise ilçede bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. hakkında ev hapsi kararı uygulandı.