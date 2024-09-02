Üye Girişi
Haberler

Bafra'da çıkan kavgada ev hapsi kararı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece ev hapsi aldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece ev hapsi aldı.

Dededağı Mahallesi'nde K.B, (26) husumetli oldukları iddia edilen B.K'yi (50) bıçakla omzundan yaraladı.

B.K'nin oğlu A.K de (24) babasını bıçakla yaralayan K.B'yi silahla ateş ederek bacağından ve kalçasından vurdu.

K.B, özel bir araçla babası tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.B, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Omzundan bıçaklanan B.K. ise ilçede bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ev hapsi 3-sayfa samsun Güncel Bafra

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası
İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak (Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)? Mourinho Osimhen'e ne dedi? Mourinho Osimhen sözleri ne? Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı? McKennie kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek? Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Amedspor Kocaelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
title