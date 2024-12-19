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Bafra'da Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Sürüyor

Bafra'da Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Sürüyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2025 üretim yılı için başvuruları devam ediyor. Bafra Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim Sarıca, kayıtların yüzde 75'inin tamamlandığını belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları sürüyor.

Bafra Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim Sarıca, 2025 üretim yılı için ÇKS başvurularının 1 Eylül'de başladığını ve 31 Aralık'ta sona ereceğini söyledi.

Bugüne kadar 6 binin üzerinde çiftçinin kayıt yaptırdığını belirten Sarıca, "Kayıtların yüzde 75'i tamamlandı. 2024 yılının son gününe kadar kayıtlar devam edecek." dedi.

Sarıca, ilçede 350 bin dekarı ovada, 350 bin civarındaki bölümü de kırsalda ekilen arazi bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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