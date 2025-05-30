Bafra'da Çeltik Üreticilerine Su Kullanımı Uyarısı

Bafra'da Çeltik Üreticilerine Su Kullanımı Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik üreticilerine suyun bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı. İncelemelerde, su sorunları ve sulama kanallarındaki arızalar hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Bafra ilçesindeki çeltik üreticilerine suyun bilinçli kullanılması uyarısında bulunuldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik üretimi yapılan arazilerde incelemede bulundu.

Tosuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeltik ekimine 26 Mayıs'ta başladıklarını söyledi.

Bafra Ovası'nda 150 bin dekar alana çeltik ekimi yapılacağını belirten Tosuner, "Hırsa, Karıncak, Sarıköy ve Doğanca mahallelerindeki sulama kanallarını gezerek bilgi aldık. Bu bölgelerde su kesintisi olmadığını tespit ettik." dedi.

Yeşilyazı ve Altınova mahallelerinde de üreticilerle birebir görüştüklerini anlatan Tosuner, "Kanallarda suyun yetersiz olduğunu gördük. Sulama birliği başkanlarıyla görüştüğümde, pompanın birinin arızalı olduğunu ve diğer pompadan suyun verileceğini söylediler. Bu geceden ve yarından itibaren bu mahallelerde susuzluk yaşanmayacağını belirtmek isterim." diye konuştu.

Tosuner, bir çiftçinin 20 dönüm arazisine 3 hortumla su aldığını aktararak, "Bir çiftçi su kanalının önüne çuval koymuş, kanalın üzerinden arazisine suyu vermiş. En büyük sıkıntı bu. Bundan dolayı arazilerde de sıkıntı yaşanıyor." ifadesini kullandı.

"Çiftçilerimiz suyu lütfen bilinçli kullansın"

Bu yıl havanın soğuk olması nedeniyle çeltik ekiminin geç başladığına dikkati çeken Tosuner, "10 gün sonra bu suyun yüzde 80'i boşa denize akacak. 10 gün sabretmemiz lazım, sulama birlikleri çalışıyor. Arızalar olabilir, elektrik kesilebilir, su dinamosu yanabilir. Bu arızalar anında telafi edilecek arızalar değildir." diye konuştu.

Tosuner, Yeşilyazı ile Koşuköy arasındaki toprak kanaldan beton kanallara su aktaran dinamolar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dinamolardan birinde elektrik sıkıntısı, diğerinde ise patlak var. Bu akşam birine, yarın akşam da diğerine müdahale edileceği söylendi. Çiftçilerimiz biraz sabretsin, üst kısımlardaki çiftçilerimiz suyu lütfen bilinçli kullansın. Bir hortum atacakları kanala 4 hortum atmasın, kanalların önüne çuval koymasın."

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu

İşte megakent İstanbul'daki plajların giriş ücretleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.