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Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için camilerde mevlit okutuldu

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Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde mevlit okutuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde mevlit okutuldu.

Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı öncesinde FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okunarak, şehit ve gaziler için dua edildi.

Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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