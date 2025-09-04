Haberler

Bafra'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri

Bafra'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' temasıyla düzenlenen etkinliklerde ilçe müftüsü İbrahim Memiş, vatandaşlara gül ve hadis kartelası dağıttı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara gül ve hadis kartelası dağıtıldı.

İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in öncülüğünde bir araya gelen vaizler ve din hizmetleri uzmanları, Bulvar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Memiş ve beraberindeki heyet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı hadis kartelaları ve gülleri vatandaşlara hediye etti.

Dağıtılan hadis kartelaları ile Peygamber Efendimizin aile ahlakına dair öğretileri hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Araçlar bile tanınamaz hale geldi! 3 kişi yanarak hayatını kaybetti

Araçlar bile tanınamaz hale geldi! Feci kazada bilanço çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.