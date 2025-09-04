Bafra'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara gül ve hadis kartelası dağıtıldı.

İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in öncülüğünde bir araya gelen vaizler ve din hizmetleri uzmanları, Bulvar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Memiş ve beraberindeki heyet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı hadis kartelaları ve gülleri vatandaşlara hediye etti.

Dağıtılan hadis kartelaları ile Peygamber Efendimizin aile ahlakına dair öğretileri hatırlatıldı.