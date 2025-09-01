Bafra'da Camiden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde tarihi bir camiden hırsızlık yapan 2 kişi, polisin hızlı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayında, caminin halısının çalındığı bildirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Büyükcami Mahallesi, Tahirağa Sokak'ta tarihi Tayyar Paşa Camisi'nde 4 gün önce, namaz kılınması için serili plastik hasır halı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Cami çalışanları tarafından hırsızlık olayıyla ilgili ihbarda bulunulması üzerine polis çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel