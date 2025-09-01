Bafra'da Camiden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde tarihi bir camiden hırsızlık yapan 2 kişi, polisin hızlı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayında, caminin halısının çalındığı bildirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükcami Mahallesi, Tahirağa Sokak'ta tarihi Tayyar Paşa Camisi'nde 4 gün önce, namaz kılınması için serili plastik hasır halı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Cami çalışanları tarafından hırsızlık olayıyla ilgili ihbarda bulunulması üzerine polis çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Görüşmeler resmen başladı

Beşiktaş Fenerbahçe'den alıyor! İki başkan görüşmelere başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.