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Bafra'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Bafra'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan motosiklet, polisin hızlı çalışmasıyla bulunarak sahibi M.O'ya aynı gün teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, evin önünden çalınan motosiklet bulunup, sahibine aynı gün teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Fatih Camisi'nde öğle saatlerinde M.O'ya ait 55 JL 593 plakalı motosiklet evinin önünden çalındı.

Motosikletin sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekiplerince, yapılan çalışmada, motosiklet Gazipaşa Mahallesi Çilek Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Çevrede araştırma yapan ekipler, kamera kayıtlarından yaşları küçük olan R.Ö, S.Ö. ve Suriye uyruklu H.M.H'yi yakaladı.

Polis, Çilek Sokak'ta motosikleti terk eden kişinin H.M.H. olduğunu tespit etti.

Olay yeri incelemelerinin ardından motosiklet sahibine teslim edilirken, 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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