Bafra'da Bisikletli Çocuk Hafif Ticari Araç Tarafından Çarpıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi Cemiyet 4. Sokak'ta hafif ticari araç, bisikletli Emir Ç'ye (10) çarpıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel