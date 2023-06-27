Bafra'da Bisikletli Çocuk Hafif Ticari Araç Tarafından Çarpıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.