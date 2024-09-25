Bafra'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kızılırmak Mahallesi Pazaryeri mevkisinde T.C. (18), E.G. (15) ve B.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.C, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Yaralanan T.C, kendi imkanlarıyla evine gitti. Çocuklarının bıçaklandığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu E.G. ve B.Y. gözaltına alındı.