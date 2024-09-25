Bafra'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada T.C. (18) yaralandı. Olay, Kızılırmak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Yaralı T.C., hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili E.G. (15) ve B.Y. (17) gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kızılırmak Mahallesi Pazaryeri mevkisinde T.C. (18), E.G. (15) ve B.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.C, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Yaralanan T.C, kendi imkanlarıyla evine gitti. Çocuklarının bıçaklandığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu E.G. ve B.Y. gözaltına alındı.