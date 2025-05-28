Bafra'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı

Bafra'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir tartışma sonucunda 3 genç bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece, M.Ş.A. (16), H.E.A. (17) ile B.O. (17), U.Ç. (17), M.E.Ş. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şüpheli, B.O. (17), U.Ç.(17) ve M.E.Ş'yi (17) bacaklarından bıçakla yaraladı.

Yaralı 3 genç, olay yerinden kaçarak bir kahvehaneye sığındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan M.Ş.A. ile H.E.A'yı sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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