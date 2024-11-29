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Bafra'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bafra'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili biri gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kızılırmak Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta S.K, eski kiracısı O.Ç. ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, O.Ç'yi yüzünden ve boynundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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